Atalanta-Roma, videoanalisi. Ecco come nascono i gol «a freddo»: la stessa situazione tattica si è ripetuta 3 volte (Di domenica 19 dicembre 2021) Ecco qui la videoanalisi di Atalanta-Roma. Questo il contenuto dei 7 video che seguono. 1. Il commento generale 2. La sfida tattica Gasp-Mourinho 3. Il solito gol a freddo Per abbonarsi a Corner e vedere tutti i video, clicca …

capuanogio : Era praticamente impossibile fare peggio dell’#Atalanta vista in campo contro la #Roma. #Gasperini ci è riuscito - pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di José #Mourinho al termine della partita: 'La miglior #Roma della stagione' - scorelawn : SERIE A 1. Inter Milan (43) 2. AC Milan (39) 3. Atalanta (37) 4. Napoli (36) 5. Roma (31) 6. Juventus (31) 7. Fior… - EmergenzaH24 : RT @sportmediaset: #Terremoto in provincia di Bergamo: nessun problema per Atalanta Roma. #SportMediaset -