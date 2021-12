Atalanta Roma | scontri fra le tifoserie prima della gara

(Di domenica 19 dicembre 2021) Duritra tifosi dell’e quelliieridell’iniziopartita: quattro i fermati Nel pomeriggiosfida fraci sono stati dei durifra tifosi. L’incontro vicino al Gewiss Stadium, a pochi chilometri, ha visto un gruppetto di tifosiDea scontrarsi con alcuni tifosi giallorossi arrivati a Bergamo con i propri mezzi. Intervento tempestivo ed immediatoPolizia e del nucleo antisommossa per fermare lo scontro. In totale per il momento ci sarebbero quattro fermati. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Attorno all'episodio del gol annullato all'ruota tutta la partita: cancellato, giustamente, il pari bergamasco a metà secondo tempo, ... Corretto convalidare l'1 - 0 della. Nessun ...Ha ragione Gasperini a lamentarsi? Dopo il ko per 1 - 4 con lal'allenatore dell'ha vivacemente protestato - e non è la prima volta - nei confronti degli arbitri: sotto accusa il gol del 2 - 2 annullato che avrebbe potuto cambiare completamente il ...Che Roma al Gewiss Stadium Un sisma con vibrazioni giallorosse ha scosso le fondamenta del Gewiss Stadium di Bergamo. E non facciamo riferimento al terremo percepito nella cittadina lombarda nella gio ...La Roma stende l'Atalanta con un poker da sogno e si rilancia in classifica nella lotta per il quarto posto, anche se c'è ancora distanza, soprattutto a livello mentale. È la vittoria contro una big c ...