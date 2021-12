Atalanta Roma, rischiano la sospensione Irrati e Nasca (Di domenica 19 dicembre 2021) Gli arbitri della sfida Atalanta Roma di ieri rischiano lo stop: Irrati e Nasca sbagliano in occasione del gol annullato a Palomino Non sono mancate le polemiche nel post di Atalanta Roma. Gasperini in conferenza è stato duro contro il direttore di gara Irrati e il VAR Nasca. Parole dure del tecnico nerazzurro che ora potrebbero far scattare valutazioni nei confronti dei due arbitri. L’AIA avrebbe ammesso l’errore parlando con l’Atalanta e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Irrati e Nasca ora rischiano lo stop per l’errore sul gol annullato a Palomino. Il Var Nasca avrebbe dovuto richiamare Irrati per valutare la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Gli arbitri della sfidadi ierilo stop:sbagliano in occasione del gol annullato a Palomino Non sono mancate le polemiche nel post di. Gasperini in conferenza è stato duro contro il direttore di garae il VAR. Parole dure del tecnico nerazzurro che ora potrebbero far scattare valutazioni nei confronti dei due arbitri. L’AIA avrebbe ammesso l’errore parlando con l’e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,oralo stop per l’errore sul gol annullato a Palomino. Il Varavrebbe dovuto richiamareper valutare la ...

Advertising

capuanogio : Era praticamente impossibile fare peggio dell’#Atalanta vista in campo contro la #Roma. #Gasperini ci è riuscito - pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di José #Mourinho al termine della partita: 'La miglior #Roma della stagione' - Moixus1970 : RT @NicolaRaiano: L’Atalanta sta mettendo in discussione la sua sconfitta in casa per un errore arbitrale (per me, tra l’altro, il fuorigio… - hernanes1304 : RT @Filoribs: “Eh ma l’#Inter ha vinto 3-0 contro la #Roma che è scarsissima, una squadraccia”. Due settimane la Roma è 4-1 a Bergamo cont… -