Atalanta-Roma- 1-4 | la Lupa azzanna la Dea

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri 18 Dicembre 2021 nello Stadio Gewiss alle ore 15:00 si è disputata la partita- di Serie A. Gli ospiti aggrediscono immediatamente l’che non ha nemmeno il tempo per reagire quando si ritrova in doppio svantaggio ma poi Cristante fa sorridere la Dea. Nel secondo tempo la reazione della Dea non si fa attendere ma è solo un fuoco di paglia perchè laribadisce la sua forza in campo siglando un poker roboante ai danni della squadra di Gasperini.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(3-4-2-1): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, Freuler, De Roon, Pezzella, Ilicic, Pasalic, Zapata. Allenatore: Gasperini.(3-5-2): Rui ...