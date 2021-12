Asi, tornano in presenza gli Oscar dello sport italiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - E' giunta alla XVI Edizione il Premio “sport&Cultura - Gli Oscar dello sport italiano”, promosso e organizzato da Asi. L'iniziativa, tornata nuovamente in presenza presso il Salone d'Onore del Coni dopo un anno di assenza per la pandemia, è nata nel 2004 ed è a cadenza annuale. Una manifestazione all'insegna dello sport e della passione che richiama l'attenzione sui valori che l'associazione incarna, attraverso l'impegno sul territorio e la sana crescita dell'individuo. I premi sono stati istituiti in ambito nazionale per premiare l'Ente/Amministrazione, l'azienda e/o la persona che si sono distinte per il proprio operato nel corso dell'ultimo anno. Soggetti che hanno dimostrato come lo sport sia un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - E' giunta alla XVI Edizione il Premio “&Cultura - Gli”, promosso e organizzato da Asi. L'iniziativa, tornata nuovamente inpresso il Salone d'Onore del Coni dopo un anno di assenza per la pandemia, è nata nel 2004 ed è a cadenza annuale. Una manifestazione all'insegnae della passione che richiama l'attenzione sui valori che l'associazione incarna, attraverso l'impegno sul territorio e la sana crescita dell'individuo. I premi sono stati istituiti in ambito nazionale per premiare l'Ente/Amministrazione, l'azienda e/o la persona che si sono distinte per il proprio operato nel corso dell'ultimo anno. Soggetti che hanno dimostrato come losia un ...

