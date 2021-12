Ascolti tv sabato 18 dicembre | Ballando con le stelle | Uà – Uomo di varie età | Sapiens

(Di domenica 19 dicembre 2021)tv18: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,182021? Su Rai 1 è andata in onda la finale dicon le. Su Rai 2 una puntata di S.W.A.T. Su Rai 3– Un solo pianeta. Su Rete 4 il film Agente 007 – Zona pericolo. Su Canale 5 lo show di Claudio Baglioni Uà –dietà. Su Italia 1 il film Daddy’s Home 2. Su La7 Versailles. Ma chi ha totalizzato i maggioritv182021? Di seguito tutti i dati.tv 182021, prima serata I dati Auditel e lo share ...

Claudio Baglioni ilsera ha portato su Canale 5, in concorrenza con Ballando con le stelle , uno show che è ...romano a partecipare al suo programma ma non è bastato per fare degli ottimi...Glidi Unomattina in famiglia stanno crescendo anche più dell'anno scorso, quando il ... "Considero questa trasmissione il mio porto sicuro ? Quello che faccio ognie domenica mattina su ...Ascolti tv 18 dicembre 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti Tv sabato 18 dicembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolt ...