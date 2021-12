Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 18 dicembre 2021

(Di domenica 19 dicembre 2021)tv: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent show danzereccio Ballando con le Stelle ha totalizzato 4027 spettatori (share 24.57%); su Canale5 lo show di Claudio Baglioni Uà – Uomo di varie età ha avuto 2082 spettatori (share 13.41%). Su Italia1 il film Daddy’s Home 2 ha ottenuto 1094 spettatori (5.40%); su Rai2 gli episodi della serie tv S.W.A.T. hanno intrattenuto 1043 spettatori (4.78%) il primo e 1110 (5.29%) il secondo; su Rai3 la puntata di Sapiens – Un Solo Pianeta ha portato a casa 975 spettatori (5.28%); su Rete4 il film 007 – Zona Pericolo ha portato a casa 579 ...

Ascolti tv e share del prime time di sabato 18 dicembre 2021 – Milly Carlucci è arrivata all'ultimo atto di Ballando con le Stelle 16 (Rai Uno) ed ha fatto incetta di ascolti, un vero e proprio botto: