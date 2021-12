Ascolti 18 dicembre, quanto ha fatto la finale di Ballando con le Stelle (Di domenica 19 dicembre 2021) Parliamo di Ascolti. Ieri sera, sabato 18 dicembre, è andata in onda la decima puntata di Ballando con le Stelle (la finale) che ha visto il trionfo di Arisa e l’addio di Simone Di Pasquale. Su Canale 5, invece, c’è stata la terza ed ultima puntata di Uà, lo show di Claudio Baglioni. La 10^ puntata di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci ha totalizzato 4.027.000 telespettatori, pari al 28,04% di share; mentre la 3^ puntata di Uà con Claudio Baglioni ha fatto 2.082.000 telespettatori, pari al 13,41% di share. Ballando con le Stelle 2021, Ascolti 16 ottobre: 3.991.000 telespettatori, pari al 23,93% di share 23 ottobre: 3.716.000 telespettatori, pari al 22,3% di share 30 ottobre: 3.578.000 ... Leggi su biccy (Di domenica 19 dicembre 2021) Parliamo di. Ieri sera, sabato 18, è andata in onda la decima puntata dicon le(la) che ha visto il trionfo di Arisa e l’addio di Simone Di Pasquale. Su Canale 5, invece, c’è stata la terza ed ultima puntata di Uà, lo show di Claudio Baglioni. La 10^ puntata dicon lecon Milly Carlucci ha totalizzato 4.027.000 telespettatori, pari al 28,04% di share; mentre la 3^ puntata di Uà con Claudio Baglioni ha2.082.000 telespettatori, pari al 13,41% di share.con le2021,16 ottobre: 3.991.000 telespettatori, pari al 23,93% di share 23 ottobre: 3.716.000 telespettatori, pari al 22,3% di share 30 ottobre: 3.578.000 ...

