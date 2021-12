Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Dopo la vittoria arriva la verità (Di domenica 19 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Dopo la vittoria schiacciante a Ballando con le Stelle il mistero si infittisce: ecco la verità. Arisa e Vito Coppola stanno insieme? La loro vittoria a Ballando con le Stelle ha entusiasmato tutti e a convincere è stata la loro chimica sul palco, c’è qualcosa di più? La cantante Leggi su youmovies (Di domenica 19 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.laschiacciante a Ballando con le Stelle il mistero si infittisce: ecco la? La loroa Ballando con le Stelle ha entusiasmato tutti e a convincere è stata la loro chimica sul palco, c’è qualcosa di più? La cantante

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - BarlettaZoe : Tra l'altro, adesso voglio proprio vedere quanto dura il 'grande amore' tra @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola!… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Ballando, il trionfo di Arisa e Vito Coppola: Bianca Gascoigne seconda, Sabrina Salerno e #morgan terzi -