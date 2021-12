Arisa a Domenica In commenta la vittoria a Ballando con le stelle: “Senza Vito Coppola non ce l’avrei fatta” (Di domenica 19 dicembre 2021) Arisa arriva a Domenica In fresca della vittoria a Ballando con le stelle, un’impresa, rivela l’artista, che non sarebbe stata possibile Senza il maestro di danza Vito Coppola. La cantante si scusa con il pubblico per aver dovuto cantare in playback, a causa di un brutto raffreddore, una prova di sincerità che conferma quanto visto anche nel talent ballerino, dove si è mostrata in tutta se stessa. Arisa in playback: show della cantante a Domenica In Arisa arriva euforica e come sempre imprevedibile nello studio di Mara Venier, che accoglie la vincitrice di Ballando con le stelle. La cantante però, dopo una performance in cui si impappina un po’, ammette ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021)arriva aIn fresca dellacon le, un’impresa, rivela l’artista, che non sarebbe stata possibileil maestro di danza. La cantante si scusa con il pubblico per aver dovuto cantare in playback, a causa di un brutto raffreddore, una prova di sincerità che conferma quanto visto anche nel talent ballerino, dove si è mostrata in tutta se stessa.in playback: show della cantante aInarriva euforica e come sempre imprevedibile nello studio di Mara Venier, che accoglie la vincitrice dicon le. La cantante però, dopo una performance in cui si impappina un po’, ammette ...

