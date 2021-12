Anticipazioni Report | gli argomenti della puntata in onda lunedì 20 dicembre 2021

(Di domenica 19 dicembre 2021)20, andrà inil nuovo appuntamento di. Lo storico programma di Rai 3 verrà trasmesso ancora una volta in prima serata a partire dalle ore 21:20 sul terzo canaletelevisione di stato oppure su RaiPlay. Nel corsoserata, il presentatore Sigfrido Ranucci, insieme a tutta la squadra di, affronterà vari temi di grande attualità. Scopriamo di cosa si parlerà in questa nuova20: il calcio malato al centroAncora una volta asi parlerà del calcio e di tutto quello che di negativo lo circcon il...

... ha risposto ad alcune domande che gli sono state rivole dai giornalisti della trasmissione. ... L'indagine di Rai 3 ha svelato dellecon De Laurentiis che ha aggiunto: "Noi del ......sui conti malati del calcio da parte di, il programma di approfondimento di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci. Nella puntata di lunedì sera, di cui sono state date delle, c'è ..."Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega. Report era lì. Ecco come hanno commentato il momento che vive il calcio italiano. #Report lunedì 21 ...Nel 2016 Report ha scoperto che Mps, Banca Intesa, Unicredit e Banco BPM vendevano ai loro clienti diamanti per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Banca D’Italia, nel suo ruolo di vi ...