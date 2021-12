Anticipazioni puntate Un Posto al sole dal 20 al 24 dicembre 2021 | il dubbio di Rossella

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nelledal 20 al 24della soap opera napoletana Unalvedremoseriamente in crisi in seguito al sospetto che Riccardo abbia un’amante.Unaldal 20 al 22: ildiTra Riccardo esi insinuerà una new entry che darà del filo da torcere al loro rapporto.avrà unsu questa donna ma non rivelerà nulla Riccardo per paura di perderlo. Nel frattempo cercherà di tenere a bada le sue emozioni.Unal ...