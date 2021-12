Anticipazioni Domenica In, puntata del 19 Dicembre: due amatissimi ospiti, colpo pazzesco per la Venier (Di domenica 19 dicembre 2021) Anticipazioni puntata Domenica In del 19 Dicembre: due amatissimi ospiti in studio, colpo pazzesco per Mara Venier, cos’è successo. Mancano pochissime ore alle feste natalizie, eppure Mara Venier non può assolutamente non fare compagnia il suo amatissimo pubblico con una nuova puntata di Domenica In. A partire dalle ore 14 di quest’oggi, infatti, la conduttrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 19 dicembre 2021)In del 19: duein studio,per Mara, cos’è successo. Mancano pochissime ore alle feste natalizie, eppure Maranon può assolutamente non fare compagnia il suo amatissimo pubblico con una nuovadiIn. A partire dalle ore 14 di quest’oggi, infatti, la conduttrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Quellochetutti1 : Buongiorno a tutti ?? Oggi una nuova puntata di Amici?? Ecco tutte le anticipazioni ???? - CorriereUmbria : Mezz'ora in più oggi domenica 19 dicembre, gli ospiti e le anticipazioni sul programma di Lucia Annunziata #rai3… - d_carella : RT @tgrregioneuropa: Domenica #19dicembre 11.29 @RaiTre @RaiPlay la nuova puntata. Anticipazioni sul sommario nel sito di @Raiofficialnews… - morena_faenza : RT @CorriereUmbria: Domenica In, gli ospiti di oggi, domenica 19 dicembre: da Monica Bellucci a Zucchero. Le polemiche di Ballando. Le anti… - CorriereUmbria : Domenica In, gli ospiti di oggi, domenica 19 dicembre: da Monica Bellucci a Zucchero. Le polemiche di Ballando. Le… -