Angelus | il Papa | che cosa ci insegna Maria in questo tempo verso il Natale?

(Di domenica 19 dicembre 2021) Le parole del Santo Padre, in questa quarta domenica di Avvento ci accompagnano per manoilormai alle porte, con un invito ben preciso a guardare a. Dire anche noi il nostro “Sì” a Dio, come ha fatto, e lasciare che sia Lui a guidarci nel cammino della nostra vita.L'articolo proviene da La Luce di

Città del Vaticano, 19 dic 12:28 - Prima della recita dell'Francesco, ha invitato tutti a reagire davanti alle difficoltà, cercando aiuto nel prossimo. "Alzarci,...12.42: "Cerchiamo qualcuno da aiutare" In vista del Natale, durante l', ilha esortato a "non sprofondare nell'autocommiserazione e nella tristezza", ma a "guardarsi intorno e cercare qualche persona da aiutare". "Aiutando gli altri aiuteremo noi stessi a ...“Se procediamo con il passo stanco dei brontolii e delle chiacchiere, non porteremo Dio a nessuno. Fa tanto bene, invece, coltivare un sano umorismo, come facevano, ad esempio, San Tommaso Moro ...Città del Vaticano - Lamentarsi in continuazione fa male alla salute e poi fa male agli altri. Molto meglio coltivare umorismo e regalare sorrisi. La ricetta per la felicità ...