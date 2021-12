Angelus 19 dicembre | Papa Francesco | “Aiutando gli altri aiuteremo noi stessi”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Com’è il mio passo?” Questo è uno degli interrogativi chepone ai fedeli durante l’dell’ultima domenica d’Avvento. L’esortazione posta dal Pontefice invita a domandarsi in che modo si affronta la vita; quanto entusiasmo, quanto gioia si investono nelle giornate? O quanta stanchezza, noia e malumore si affrontano quotidianamente? Domande che scaturiscono dall’esempio della Vergine Maria protagonista del Vangelo odierno. Sull’esempio di Maria Maria, incinta e senza marito, si mette in viaggio per trovare la cugina Elisabetta, per portare a lei la grazia del dono ricevuto da Dio; la Vergine non si abbandona alle sue paure di affrontare un viaggio a piedi in piena gravidanza, non si abbandona al timore di essere una donna che potrebbe subire il linciaggio per la sua condizione nella cultura di quell’epoca. Dopo aver ...