Ancona | si affaccia dalla finestra | precipita e muore

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tragedia questa mattina in contrada Rambona, nel territorio del comune di Pollenza . Un uomo di 84 anni, per cause in corso di accertamento, èto da unaal primo piano. L'uomo si era ...

Tragedia questa mattina in contrada Rambona, nel territorio del comune di Pollenza. Un uomo di 84 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato da una finestra al primo piano. L'uomo si era ...