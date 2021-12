Ancona Matelica-Vis Pesaro, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Ancona Matelica-Vis Pesaro, sfida in programma oggi alle 17.30, valevole per la 19° giornata di campionato nel girone B di Serie C. Derby marchigiano d’alta classifica quello che andrà in scena oggi allo Stadio Del Conero di Ancona dove, a partire dalle 17.30, si sfidano i padroni di casa dell’Ancona Matelica, guidati in panchina da Gianluca Colavitto e gli ospiti della Vis Pesaro, allenati da Marco Banchini. Sfida che vede affrontarsi la sesta (l’Ancona Matelica) e la settima (la Vis Pesaro) del girone B che, separate in classifica da appena quattro punti (28 a 24), giungono all’appuntamento odierno rispettivamente dalla vittoria per 0-4 contro il Teramo e dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su-Vis, sfida in programma oggi alle 17.30, valevole per la 19° giornata di campionato nel girone B diC. Derby marchigiano d’alta classifica quello che andrà in scena oggi allo Stadio Del Conero didove, a partire dalle 17.30, si sfidano i padroni di casa dell’, guidati in panchina da Gianluca Colavitto e gli ospiti della Vis, allenati da Marco Banchini. Sfida che vede affrontarsi la sesta (l’) e la settima (la Vis) del girone B che, separate in classifica da appena quattro punti (28 a 24), giungono all’appuntamento odierno rispettivamente dalla vittoria per 0-4 contro il Teramo e dal ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C Gir B Grosseto-Olbia Viterbese-Carrarese Ancona Matelica-VisPesaro Cesena-Siena Fermana-Virtus Entella Gub… - PescaraCalcio : INFO BIGLIETTI settore ospiti Ancona Matelica - Pescara ?? - Fantacalciok : Ancona Matelica – Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Ancona Matelica - Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo reale - NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Ancona Matelica, Nocelli: 'Con la Vis Pesaro la stessa grinta di Siena' -