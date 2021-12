Analista politico americano avverte: senza sicurezza energetica, la stabilità dell’Ucraina è in pericolo (Di domenica 19 dicembre 2021) Ariel Cohen, Analista politico specializzato in questioni di energetica e sicurezza internazionale, ha spiegato sul Newsweek i rischi che sta correndo l’Ucraina in questo momento storico di accesa ostilità con la Federazione Russa. Secondo Cohen, già collaboratore di membri del Congresso americano e dell’Atlantic Council, il think tank con sede a Washington, i pericoli riguardano soprattutto la sicurezza energetica di Kiev, che va a riflettersi poi su quella sociale e politica. Nonostante le reiterate rassicurazioni del Cremlino di non sfruttare il gasdotto Nord Stream 2 come arma geopolitica, l’Unione Europea e l’Ucraina si stanno di fatto mettendo in una condizione sempre più ricattabile: già oggi l’Europa dipende per il 40% dalle forniture russe, e la quota sta ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 19 dicembre 2021) Ariel Cohen,specializzato in questioni diinternazionale, ha spiegato sul Newsweek i rischi che sta correndo l’Ucraina in questo momento storico di accesa ostilità con la Federazione Russa. Secondo Cohen, già collaboratore di membri del Congressoe dell’Atlantic Council, il think tank con sede a Washington, i pericoli riguardano soprattutto ladi Kiev, che va a riflettersi poi su quella sociale e politica. Nonostante le reiterate rassicurazioni del Cremlino di non sfruttare il gasdotto Nord Stream 2 come arma geopolitica, l’Unione Europea e l’Ucraina si stanno di fatto mettendo in una condizione sempre più ricattabile: già oggi l’Europa dipende per il 40% dalle forniture russe, e la quota sta ...

