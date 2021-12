Amici, Mattia Briga e Arianna Montefiori sposi: i dettagli della cerimonia da sogno! (Di domenica 19 dicembre 2021) Mattia Briga e Arianna Montefiori si sono sposati. Il cantante ed ex studente della scuola di Amici e l'attrice si sono promessi amore eterno in Vaticano. La cerimonia di matrimonio si è svolta sabato 18 dicembre alle ore 11:00 ed è stata documentata sui social dai due sposini. Tra gli ospiti della commovente cerimonia c'era anche Diana Del Bufalo, amica di Arianna, con la quale è apparsa nella serie Che Dio ci aiuti. Mattia Briga, rapper e cantautore, lo abbiamo conosciuto al talent show di Maria De Filippi qualche anno fa. Il ragazzo faceva parte di una squadra bianconera guidata da Emma Marrone, con la quale è rimasto in buoni rapporti. Arianna ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 19 dicembre 2021)si sono sposati. Il cantante ed ex studentescuola die l'attrice si sono promessi amore eterno in Vaticano. Ladi matrimonio si è svolta sabato 18 dicembre alle ore 11:00 ed è stata documentata sui social dai dueni. Tra gli ospiticommoventec'era anche Diana Del Bufalo, amica di, con la quale è apparsa nella serie Che Dio ci aiuti., rapper e cantautore, lo abbiamo conosciuto al talent show di Maria De Filippi qualche anno fa. Il ragazzo faceva parte di una squadra bianconera guidata da Emma Marrone, con la quale è rimasto in buoni rapporti....

