Amici, LDA è "il miglior talento di sempre": i nuovi traguardi

Avanza il successo di LDA, il quale in queste ore raggiunge nuovi traguardi, che gli valgono il titolo di miglior talento nella storia di Amici. Il figlio di Gigi D'Alessio segna, infatti, importanti aggiornamenti in termini di ascolti su Spotify Italia, che fanno di lui l'allievo nella storia del talent di Maria De Filippi a registrare più ascolti giornalieri con un solo inedito. Ma non è tutto. Perché raggiunge inoltre importanti risultati anche con altri due inediti, lanciati da poco nella scuola di Maria De Filippi.

In vista della fase finale del talent, il figlio di Gigi D'Alessio macina un nuovo record con l'ultimo brano.

