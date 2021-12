Amici 21, una sorpresa per Alessandra Amoroso: ecco cos’è successo (Di domenica 19 dicembre 2021) LA CANTANTE Alessandra Amoroso SI COMMUOVE IN PUNTATA: UNA GRANDE NOTIZIA AD UNA SETTIMANA DALL’USCITA DEL SUO ALBUM “TUTTO ACCADE” Nella puntata di Amici 21, andata in onda domenica 19 Dicembre su Canale 5, è arrivata a sorpresa Alessandra Amoroso, ma anche la De Filippi fa una sorpresa alla cantante. LEGGI ANCHE Amici 21, quando andrà in onda il serale? ecco i dettagli a riguardo Tantissimi gli ospiti dell’ultima puntata 2021 di Amici. Alcuni di questi erano già stati svelati durante le puntate del daytime che vanno in onda dal lunedì al venerdì, ossia Fedez, che ha anche giudicato la gara di canto degli allievi con il tema “Il mio Natale”. Ha anche presentato il suo nuovo disco “Disumano” esibendosi con due brani. ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 dicembre 2021) LA CANTANTESI COMMUOVE IN PUNTATA: UNA GRANDE NOTIZIA AD UNA SETTIMANA DALL’USCITA DEL SUO ALBUM “TUTTO ACCADE” Nella puntata di21, andata in onda domenica 19 Dicembre su Canale 5, è arrivata a, ma anche la De Filippi fa unaalla cantante. LEGGI ANCHE21, quando andrà in onda il serale?i dettagli a riguardo Tantissimi gli ospiti dell’ultima puntata 2021 di. Alcuni di questi erano già stati svelati durante le puntate del daytime che vanno in onda dal lunedì al venerdì, ossia Fedez, che ha anche giudicato la gara di canto degli allievi con il tema “Il mio Natale”. Ha anche presentato il suo nuovo disco “Disumano” esibendosi con due brani. ...

