Amici 21, quattordicesima puntata: la classifica di Fedez manda in sfida Rea e Nicol. Alex, Albe e Cristiano restano nella scuola. La Celentano mantiene sospesa la maglia di Cosmary (Di domenica 19 dicembre 2021) Fedez - Amici 21 Amici 21 arriva all'ultima domenica pomeriggio del 2021 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l'appuntamento con il liveblogging, per seguire la nuova puntata minuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta domenica scorsa. Amici 21: la quattordicesima puntata minuto per minuto 13.58: Maria entra in studio e dà inizio alla puntata. "Sei un leoncino", dice rivolgendosi ad Alessandra Celentano mentre saluta tutti i professori. 14.00: Si parte dal compito speciale che Lorella ha dato ad Aisha, che esegue Could You Be Loved di Bob Marley mentre danza insieme ad alcuni ballerini per "esprimere il suo ritmo e la sua sensualità". "Sono molto contenta, la direzione è ...

