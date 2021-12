Alpecorte | 51enne si sente male in quota | soccorso con il quad cingolato

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ardesio. Intervento nella tarda serata di sabato 18 dicembre dei tecnici della VI Delegazione Orobica che sono stati allertati intorno alle 20.30 dalla centrale per un uomo che aveva avuto un malore mentre si trovava vicino al rifugio, a circa 1400 metri di, nel territorio del comune di Ardesio. Le sre della Stazione di Valbondione sono salite con il mezzo; nell’ultimo tratto c’era neve. Sul posto è arrivato l’elidi Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Caiolo, in provincia di Sondrio. Attivati anche i Vigili del fuoco e l’ambulanza. La persona è stata accompagnata dal rifugio al luogo in cui era atterrato l’elicottero e poi portata in ospedale per accertamenti.