Allora il green pass non basta | Guido Rasi-choc | il dramma-Omicron

Guido Rasi, microbiologo e consulente scientifico per la campagna vaccinale, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3, nella puntata del 19 dicembre, avverte che se la Omicron buca i vaccini allora il green pass non basta. Perché il certificato verde, spiega, "certifica lo status di una persona e ci permette di avere un rischio più o meno calcolabile di quante persone si possono infettare e quali altri misure deve prendere in questa situazione. Se Omicron non risponde ai vaccini? Se viene fuori che è l'unica variante che circola e non risponde ai vaccini è chiaro che il green pass non è più valido". Parole pesantissime quelle di Rasi: "Putroppo non è bianco o nero, oggi il ..."

