Alla ricerca del look perfetto per Natale? Le vip ci danno la giusta ispirazione (Di domenica 19 dicembre 2021) Ormai manca davvero poco: il Natale 2021 è dietro l’angolo, e tra i regali dell’ultimo minuto e i preparativi per il menù il tempo per scegliere l’outfit perfetto da sfoggiare nel giorno più magico dell’anno è sempre meno. Ma niente paura, anche quest’anno ci pensano le star a darci la giusta ispirazione. E ce n’è davvero per tutti i gusti: che preferiate passare le feste avvolti in un morbido maglione con le renne o con un elegante abito scintillante, ecco alcuni look perfetti per il periodo natalizio. Non sarebbe Natale senza un tocco di rosso, come ci insegna Elena Santarelli, che su Instagram ha sfoggiato un outfit total red perfetto per la cena della Vigilia o per un pranzo elegante. Ma non si tratta del solito abito rosso: la presentatrice propone un tailleur ... Leggi su diredonna (Di domenica 19 dicembre 2021) Ormai manca davvero poco: il2021 è dietro l’angolo, e tra i regali dell’ultimo minuto e i preparativi per il menù il tempo per scegliere l’outfitda sfoggiare nel giorno più magico dell’anno è sempre meno. Ma niente paura, anche quest’anno ci pensano le star a darci la. E ce n’è davvero per tutti i gusti: che preferiate passare le feste avvolti in un morbido maglione con le renne o con un elegante abito scintillante, ecco alcuniperfetti per il periodo natalizio. Non sarebbesenza un tocco di rosso, come ci insegna Elena Santarelli, che su Instagram ha sfoggiato un outfit total redper la cena della Vigilia o per un pranzo elegante. Ma non si tratta del solito abito rosso: la presentatrice propone un tailleur ...

