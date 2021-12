Algeria | Fimer firma l’accordo per la produzione di inverter fotovoltaici

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’azienda italianae l’Ente nazionale per le industrie elettroniche algerino (Enie) collaboreranno sullalocale dia sostegno di tutti i bandi governativi nazionali e del mercato libero, con l’obiettivo di installare l’equivalente di 13 GW entro il 2030, grazie alto il 14 dicembre. Lo riferisce una nota dell’azienda con sede a Vimercate. La collaborazione partirà nel 2022. In Italia rimarrà il cuore delladestinata al mercato algerino, ossia lae l’assemblaggio della componentistica elettronica, mentre ad Enie le parti rimanenti degli, assemblaggio e test finali. “Siamo felici di poter annunciare la joint venture con Enie, frutto di anni di lavoro”, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Algeria Fimer

