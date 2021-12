Alfonso Signorini lunedì farà entrare due nuovi concorrenti | ecco chi sono

(Di domenica 19 dicembre 2021)domani sera aprirà di nuovo la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip per faraltri due. Dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrino (entrate al giorno 71), Giacomo Urtis, Valeria Marini e Biagio D’Anelli (entrati il giorno 78) ed il terzetto composto da Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Federica Calemme (entrati il giorno 96),sera – allo scoccare del centesimo giorno di reality –accoglierà Nathaly Caldonazzo e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, noto ai più come Barù. Ad anticipare i nomi è stato TvBlog. Nathaly Caldonazzo è un’attrice e showgirl già vista in azione a L’Isola dei Famosi (la stessa edizione di Giacomo Urtis ed Eva Grimaldi) ed a Temptation Island Vip (la ...

GF Vip, Alfonso Signorini fa un annuncio: "Ci sarà un concerto di Natale" Anche quest'anno il Grande Fratello Vip continuerà ad andare in onda 24 ore su 24 anche durante le festività natalizie.