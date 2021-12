Alex Belli non si pente di quanto successo con Soleil | Delia la attacca

(Di domenica 19 dicembre 2021) A Verissimodice di non essersi pentito di nulla Questo pomeriggio a Verissimo abbiamo assistito all’attesa intervista diDuran. In studio Silvia Toffanin ha accolto per primo proprio l’attore che, tra le tante cose è ritornato sulle sue storie d’amore passate. A proposito dell’ex moglie Katarina Raniakova ha detto: L'articolo proviene da Novella 2000.

... presentato il loro nuovo film 'Ciao'. Dopo il loro intervento la gara torna nel vivo con la sfida che vede contrapporsi l'allievo della scuolacontro Raffaele. Una sola esibizione basta ...Delia Duran , oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al marito, ha spiegato come sta, cosa sente nei confronti dell'ex Vippone e cosa pensa di Soleil Sorge . "Stando lontani da casa, dalla nostra vita privata, arrivi alla confusione, a fraintendere ...Verissimo, Silvia Toffanin critica Alex Belli e Delia Duran: "Io sono sconvolta" Pubblico in visibilio a Verissimo per come Silvia Toffanin ha provato a ...La coppia più chiacchierata del momento, Alex Belli e Delia Duran, ospiti a Verissimo. Nel salotto di Canale 5, l'ex gieffino che ha confuso le idee ai telespettatori e ha spezzato ...