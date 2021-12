Alex Belli lancia frecciatina ad un concorrente del GFVip? Le sue parole FOTO

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’ex gieffinohato unavia social ad undel? Ecco ledell’attore su Twitter L’attore, lunedì 13 dicembre è stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino non ha rispettato le misure di sicurezza anti-covid durante il confronto con sua moglie Delia Duran. L’attore da poco è tornato sui social per ringraziare i fan che l’hanno sostenuto in questi ultimi tre mesi nella nuova avventura televisiva. Venerdì sera nel corso della ventottesima puntata,è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto diretto con Soleil Sorge, col quale aveva stretto un’amicizia speciale e con diversi vipponi che ...

...e ora vogliamo salvare tutti i momentivissuti' dice Delia apparentemente commossa. E aggiunge: ' Soleil è falsa, non è stata chiara, ha mentito e l'ha pure detto sotto le telecamere.ha ...Secondo Jo, 'la coppia' ha creato a tavolina una love story andando alla ricerca della fama, stessa strategia usata dae Soleil. Parole dolci invece per Manuel Bortuzzo e Lucrezia 'Lulù' ...Verissimo, Silvia Toffanin critica Alex Belli e Delia Duran: "Io sono sconvolta" Pubblico in visibilio a Verissimo per come Silvia Toffanin ha provato a ...La conduttrice mette all'angolo Delia Duran e l'attore a suon di faccine e frecciate al veleno nel corso dell'intervista a Verissimo ...