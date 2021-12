Aldo Montano dopo il GFVip scrive ai fan | “Risponderò alle vostre curiosità”

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’ex gieffinotorna sui social per ringraziare i fnal’uscita daled annuncia la prima diretta Instagram Il campione olimpicol’avventura al Grande Fratello VIP è entrato nel cuore di milioni di italiani, che l’hanno sostenuto e seguito con entusiasmo fino all’ultimo giorno nella casa più spiata d’Italia. Lo scorso venerdì,ha scelto di abbandonare definitivamente la Casa e i vipponi per raggiungere sua moglie e i suoi due bambini.all’intento del reality show è riuscito a realizzare un meraviglioso percorso. Durante la decisione definitivain diretta da campione ed eccellente sportivo aveva rivelato di voler tornare dalla sua famiglia, affermando: “Lascio la ...

Advertising

Hashtag_Mollami : @santa_pazienza1 @FlaviaGufetta Aldo Montano? ???? - 361_magazine : - Hashtag_Mollami : @Nikysani La tua mamma di merita un Aldo Montano domenicale - Elviroxi1 : RT @Spettegulesss1: Oggi alle 22:00, tutti sintonizzati sul profilo Instagram di Aldo Montano ( - unagiaslifes : RT @Azzurra______: Unico, insostituibile Leggenda. Ladies and Gentlemen, Aldo Montano #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

Tra i primissimi nomi a essere stati accostati è quello di Olga Plachina , moglie di, ex concorrente del 'Grande Fratello Vip'. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia la sportiva ...Soltanto Francesca Cipriani ehanno lasciato la casa del Gf Vip. In queste ultime due puntate, i colpi di scena sono stati molti. Alex Belli è stato espulso. Durante il confronto con sua moglie, avvenuto lunedì, l'...L'ex gieffino Aldo Montano torna sui social per ringraziare i fna dopo l'uscita dal GFVip ed annuncia la prima diretta Instagram ...Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, che nel corso dell'esperienza hanno stretto un forte legame con Aldo, non hanno potuto fare a meno di piangere per la scelta dell'amico. Nel frattempo, Soleil So ...