Alberto Matano assente a sorpresa da “La vita in diretta”: ecco il motivo del suo forfait (Di domenica 19 dicembre 2021) Il presentatore de “La vita in diretta” sarà assente alle riprese del prossimo appuntamento. Andiamo a svelare insieme il motivo Dall’arrivo di Alberto al comando del noto programma di Rai 1 c’è stato un netto cambio di tendenza, visto che fino a quel momento era un format in calo di quotazione, con un indice di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 19 dicembre 2021) Il presentatore de “Lain” saràalle riprese del prossimo appuntamento. Andiamo a svelare insieme ilDall’arrivo dial comando del noto programma di Rai 1 c’è stato un netto cambio di tendenza, visto che fino a quel momento era un format in calo di quotazione, con un indice di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

infoitcultura : Alberto Matano in isolamento. Domani salta La Vita in Diretta - infoitcultura : “Domenica In”, Alberto Matano annuncia una terribile notizia: “Non potrò andare in onda”. Purtroppo è accaduto - FabioTraversa : RT @tvblogit: Alberto Matano in autoisolamento. Domani salta La Vita in Diretta post speciale Tg1. Si allungherà la diretta del Tg1 https:/… - SerieTvserie : Alberto Matano in autoisolamento. Domani salta La Vita in Diretta post speciale Tg1. Si allungherà la diretta del T… - tvblogit : Alberto Matano in autoisolamento. Domani salta La Vita in Diretta post speciale Tg1. Si allungherà la diretta del T… -