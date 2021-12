Agente Eriksen: «Ci sono già quattro club su Christian» (Di domenica 19 dicembre 2021) Eriksen, parla l’Agente: «quattro club su di lui. Vuole allenarsi a Milano». Tutte le dichiarazioni del procuratore del danese L’Agente di Christian Eriksen, Martin Schoots, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ekstra Bladet in merito al futuro del suo assistito, che in settimana ha lasciato ufficialmente l’Inter. Le sue parole. DICHIARAZIONI – «Ci sono già quattro club che hanno chiesto informazioni sulla situazione di Christian. E sì, in mezzo c’è anche un club danese. Christian vuole continuare ad allenarsi a Milano, perché è lì che vivono lui e la sua famiglia. L’Italia è l’unico Paese in cui è ufficialmente vietato praticare sport con un defibrillatore impiantato. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021), parla l’: «su di lui. Vuole allenarsi a Milano». Tutte le dichiarazioni del procuratore del danese L’di, Martin Schoots, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ekstra Bladet in merito al futuro del suo assistito, che in settimana ha lasciato ufficialmente l’Inter. Le sue parole. DICHIARAZIONI – «Cigiàche hanno chiesto informazioni sulla situazione di. E sì, in mezzo c’è anche undanese.vuole continuare ad allenarsi a Milano, perché è lì che vivono lui e la sua famiglia. L’Italia è l’unico Paese in cui è ufficialmente vietato praticare sport con un defibrillatore impiantato. ...

