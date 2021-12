Afghanistan | in fila al freddo per ottenere il passaporto

(Di domenica 19 dicembre 2021) Code di centinaia di persone, che sfidano le temperature scese sotto zero nella capitale afghana Kabul, nel primo giorno di riapertura dell’ufficio passaporti.Il governo dei talebani ha annunciato solo ieri la ripresa delle attività dell’ufficio, fermo da metà agosto scorso dopo la loro ascesa al potere e riaperto solo per qualche giorno in ottobre, prima che problemi tecnici costringessero a chiuderlo di nuovo.Si riaccendono da oggi le speranze per migliaia di afghani che intendono lasciare il Paese, o perché temono rappresaglie dei talebani qualora abbiano collaborato con gli stranieri o perchè bisognosi di cure mediche nel vicino Pakistan o ancora perché spinti dalla crisi economica che rasenta, come avverte l’Onu, la catastrofe umanitaria. L’attesa fuori dell’ufficio, per il concorso di folla, è punteggiata da momenti di tensione con i miliziani talebani costretti a intervenire ...

