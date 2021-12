Adani su Milan-Napoli | «Politano e Kessiè le chiavi del match»

(Di domenica 19 dicembre 2021) Lele, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle assenze nel bigtra. I suoi pareri Leleha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida fra. Le parole dell’opinionista Rai: ASSENZA PESANTE – «Koulibaly. Perché è un leader della difesa azzurra e tiene più di tutti lontano l’avversario. E io sono convinto che questa sera, la differenza si farà in area di rigore. I duelli si faranno più negli ultimi 16 metri rispetto al dominio di possesso palla». SQUADRA PIU’ PENALIZZATA – «Credo il. Il, bene o male, le sue partite le ha sempre fatte anche nelle due sconfitte. Mentre i rossoneri hanno fuori Rebic, Leao e forse anche Theo: tutta la catena ...

Doveva essere la sfida delle stelle quella di stasera a San Siro trae Napoli ma per il momento è il derby degli infortunati. Per Lelel'assenza più pesante è quella di Koulibaly ma alla ..."A perderci è innanzitutto lo spettacolo", dice rammaricato Lele. L'ex difensore, oggi analista e opinionista tra i più noti in tv, legge per noi in anticipo- Napoli di stasera e parte ...Lele Adani commenta il big match di questa sera a San Siro tra Milan e Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport.Lele Adani, opinionista tv ed ex difensore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera tra Milan e Napoli. Queste le parti salienti dell’intervista di Adani, che è possibile legge ...