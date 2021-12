(Di domenica 19 dicembre 2021) Daniele“gioca”per la Gazzetta dello sport e sulledice: Per il gioco collettivo delle due, invece, credo che lesi facciano sentire più nel, soprattutto se dovesse mancare anche Theo Hernandez. Ilvisto nell’ultimo periodo hasì punti, ma non. Ha fatto il suo calcio anche nelle sconfitte con Atalanta ed Empoli. Mentre i rossoneri hanno faticato a replicare le prestazioni di inizio stagione senza, per esempio, la catena di sinistra con uno tra Rebic e Leao a dar manforte a Hernandez. Se poi non ci dovesse essere nemmeno Theo, stasera ilperderebbe in tutti i componenti di quella catena che è stata un fattore nelle sue ...

Advertising

napolista : Adani: “Le assenze pesano più per il Milan, il Napoli rimaneggiato non ha mai perso la sua identità” Alla Gazzetta… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Adani: 'Napoli bene nonostante le assenze, resta una candidata allo scudetto' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Adani: “Napoli bene nonostante le assenze, resta una candidata allo scu… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Adani: 'Napoli bene nonostante le assenze, resta una candidata allo scudetto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Adani: 'Napoli bene nonostante le assenze, resta una candidata allo scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Adani assenze

IamNaples.it

In vista della sfida tra Roma e Inter , Lele, ex difensore ed opinionista Tv, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Lele, non possiamo che ...del progetto e tra risultati altalenanti e, ...Ha ragione Lelequando lo afferma alla Rai. Il concetto, se non ho mal interpretato le sue ... Noi, però, vantiamo un'ottima rosa e le tantedi queste ultime due partite non sono un alibi, ...Tra l'altro, il suo stop si combina anche con la sua avventura in Coppa d'Africa, dunque, rientrerà probabilmente a fine gennaio Daniele 'Lele' Adani ha elogiato Kalibou Koulibaly nel corso della tras ...È sacrosanto sospendere o annullare qualche manifestazione, perché noi civili possiamo scegliere se spostarci o meno, mentre i calciatori sono obbligati. Luca Marchegiani, ex portiere, ha rilasciato a ...