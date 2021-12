Ad Ascoli Piceno 5 posti disponibili per svolgere il Servizio Civile presso l’Unione Sportiva Acli (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale. Anche con l’Unione Sportiva Acli, ad Ascoli Piceno, c’è la possibilità di vivere questa esperienza. Ci sono infatti 3 posti disponibili per il progetto “Get Active!” e due posti disponibili per il progetto “Sport senza barriere”. I due progetti rientrano nel programma “Sport e benessere: un diritto per tutti” che ha come obiettivo quello di assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età, diffondendo la cultura dello sport e la promozione dell’attività motoria, al fine di migliorare la vita delle persone favorendo ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 56.205 iper i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari diUniversale. Anche con, ad, c’è la possibilità di vivere questa esperienza. Ci sono infatti 3per il progetto “Get Active!” e dueper il progetto “Sport senza barriere”. I due progetti rientrano nel programma “Sport e benessere: un diritto per tutti” che ha come obiettivo quello di assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età, diffondendo la cultura dello sport e la promozione dell’attività motoria, al fine di migliorare la vita delle persone favorendo ...

Advertising

cripto2001 : @Stefano_ferste Uno dei tanti scivoloni del solicitor... Adesso aspetto con ansia la sentenza del giudice di Ascoli piceno - aiolocutio : @AlessioParodi6 @AlleviLaura ma Javier non ce l'ha un cugino di nono grado di Ascoli Piceno o Chiavari come tutti gli argentini? - lflauraferrari : Domani ad Ascoli Piceno si parlerà di Medizione Civile e commerciale. Un’ opportunità da cogliere per i consulenti… - RosPalumbo1971 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE ?????????????? Barbara??328 0314489-Maria??339 6021523??leggete??CI SONO TANTI CANI COME VEDETE PIPPO ?? HANNO BISOGNO DI C… - VercesiErnesto : RT @zampa_qua: ATTENZIONE ?????????????? Barbara??328 0314489-Maria??339 6021523??leggete??CI SONO TANTI CANI COME VEDETE PIPPO ?? HANNO BISOGNO DI C… -