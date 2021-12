A casa del guru No-vax si entra solo da vaccinati (o testati): la strana storia della festa di Kennedy Jr (Di domenica 19 dicembre 2021) Robert F. Kennedy è uno degli idoli mondiali dei No vax. Ma se c’è una festa a casa sua si entra soltanto se si è vaccinati o testati. Il curioso paradosso è stato rivelato un paio di giorni fa da Politico e nel frattempo sta facendo il giro della stampa europea: in un invito a una festa in casa in California la scorsa settimana Kennedy Jr ha esortato i partecipanti a vaccinarsi o a testare la positività al Coronavirus in anticipo. Lui ha detto che la decisione è stata della moglie, l’attrice Cheryl Hines, e che non sapeva quale fosse il testo dell’invito. «Forse non sono più il padrone in casa mia», ha commentato, aggiungendo che il giorno della ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Robert F.è uno degli idoli mondiali dei No vax. Ma se c’è unasua sisoltanto se si è. Il curioso paradosso è stato rivelato un paio di giorni fa da Politico e nel frattempo sta facendo il girostampa europea: in un invito a unainin California la scorsa settimanaJr ha esortato i partecipanti a vaccinarsi o a testare la positività al Coronavirus in anticipo. Lui ha detto che la decisione è statamoglie, l’attrice Cheryl Hines, e che non sapeva quale fosse il testo dell’invito. «Forse non sono più il padrone inmia», ha commentato, aggiungendo che il giorno...

