A Bergamo 7,3 milioni del Pnrr per autobus a zero emissioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Bergamo. Dal Pnrr arrivano a Bergamo 7,3 milioni di euro per autobus elettrici o a idrogeno. In totale i fondi destinati a supportare l'acquisto di mezzi a zero emissioni sono 1,9 miliardi che potranno essere utilizzate anche per le infrastrutture di supporto al rifornimento e all'alimentazione dei mezzi. Soddisfatti i parlamentari Dem Elena Carnevali, Antonio Misiani e Leyla Ciagà: "Sono risorse importanti che permetteranno al nostro territorio di acquistare autobus a zero emissioni, a tutto vantaggio della qualità dell'aria e della riduzione dell'inquinamento anche acustico. Al Comune di Bergamo questi fondi consentiranno di proseguire nel progetto, già avviato con la Linea C, che ha come obiettivo ...

