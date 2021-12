“50mila casi a Capodanno”. Covid, la previsione spaventa il governo: nuove regole allo studio (Di domenica 19 dicembre 2021) Covid Italia, la stretta in vista del Capodanno. In un momento in cui i dati in merito alla situazione pandemica tornano a destare preoccupazione, di fronte alla risalita rapida della curva epidemiologica, la decisione da parte del governo non poteva che interessare le misure restrittive in vista dei festeggiamenti tra Natale e Capodanno. Dovrebbe partire dal 23 dicembre la prima misura preventiva adottata dal governo per fare fronte all’emergenza sanitaria che continua a interessare anche il Bel Paese. Infatti alla luce di una risalita della curva epidemiologica, dalla cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe giungere l’entrata in vigore del tampone obbligatorio anche per chi è vaccinato. Tutto in vista dei festeggiamenti per brindare al nuovo anno. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)Italia, la stretta in vista del. In un momento in cui i dati in merito alla situazione pandemica tornano a destare preoccupazione, di fronte alla risalita rapida della curva epidemiologica, la decisione da parte delnon poteva che interessare le misure restrittive in vista dei festeggiamenti tra Natale e. Dovrebbe partire dal 23 dicembre la prima misura preventiva adottata dalper fare fronte all’emergenza sanitaria che continua a interessare anche il Bel Paese. Infatti alla luce di una risalita della curva epidemiologica, dalla cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe giungere l’entrata in vigore del tampone obbligatorio anche per chi è vaccinato. Tutto in vista dei festeggiamenti per brindare al nuovo anno. A ...

