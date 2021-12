5000 di Natale al Cetorelli: Ungania della Old Stars Ostia vince la gara al femminile (Di domenica 19 dicembre 2021) Fiumicino – Grande atletica allo Stadio Cetorelli di Fiumicino. Ieri è stata inaugurata la pedana del salto in alto (leggi qui) e si è svolta la doppia competizione in pista. Non solo lo Staffettone della 4×100 di Natale, ma anche i 5000 metri. E la 5 km degli amatori e degli appassionati di sport ha visto primeggiare, tra le tre serie maschili Luca Santorum della Roma Acquacetosa in 15:46.37. Secondo Danilo Martin del Gsbr in 15:49.53, terzo gradino del podio per Federico Roncaccia dell’Atletica Roma Acquacetosa che ha chiuso in 15:55.51. Nella classe femminile prima Giovanna Ungania della Oso Old Stars Ostia in 19:17.36, seconda Kalliopi Schistocheili dell’Asd RomaAtletica Footworks in 19:30.43, terza classificata ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 dicembre 2021) Fiumicino – Grande atletica allo Stadiodi Fiumicino. Ieri è stata inaugurata la pedana del salto in alto (leggi qui) e si è svolta la doppia competizione in pista. Non solo lo Staffettone4×100 di, ma anche imetri. E la 5 km degli amatori e degli appassionati di sport ha visto primeggiare, tra le tre serie maschili Luca SantorumRoma Acquacetosa in 15:46.37. Secondo Danilo Martin del Gsbr in 15:49.53, terzo gradino del podio per Federico Roncaccia dell’Atletica Roma Acquacetosa che ha chiuso in 15:55.51. Nella classeprima GiovannaOso Oldin 19:17.36, seconda Kalliopi Schistocheili dell’Asd RomaAtletica Footworks in 19:30.43, terza classificata ...

