1 | 18 miliardi di cinesi completamente vaccinati I positivi sono 100mila in Italia 347 472

Oltre 1,18 miliardi di cinesi sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19: lo ha reso noto Mi Feng, un portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale in una conferenza stampa odierna. Quest'ultimo ha inoltre precisato che secondo il dato aggiornato a ieri, sono state somministrate in totale 2,66 miliardi di dosi di vaccino anti Covid-19.Mi ha poi aggiunto: "la Cina sta rispondendo alle crescenti pressioni per proteggersi dai casi in entrata, con un totale di 77 Paesi e regioni che hanno segnalato contagi afferenti alla variante Omicron del Covid-19". He Qinghua, un alto funzionario della commissione, ha dichiarato invece che con l'avvicinarsi del Capodanno e del Festival di Primavera, la Cina continuerà a profondere sforzi in termini di prevenzione mirata e ...

