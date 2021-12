100 PRESENZE CON IL PORDENONE PER ALESSANDRO BASSOLI (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella trasferta di Crotone il difensore ALESSANDRO BASSOLI, neroverde dall’estate 2017, ha collezionato la 100esima presenza con il PORDENONE. Score impreziosito da 2 reti, la prima – storica – nella vittoria a Cagliari nei 16esimi di finale della Coppa Italia 2017/2018. Grande Ale: congratulazioni! Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella trasferta di Crotone il difensore, neroverde dall’estate 2017, ha collezionato la 100esima presenza con il. Score impreziosito da 2 reti, la prima – storica – nella vittoria a Cagliari nei 16esimi di finale della Coppa Italia 2017/2018. Grande Ale: congratulazioni! Powered by WPeMatico

