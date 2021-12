?Giorgio Strehler | il regista al termine della notte

Leggi su panorama

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nel centenario dalla nascita del più celebre uomo di teatro italiano, un docu-film ne ripercorre successi, amori, passioni e idiosincrasie. E chi ha diretto questa biografia per immagini racconta a Panorama l’affascinante alternarsi di bagliori e ombre di questo grande talento. Quando le damedorata borghesia milanese assistevano agli spettacoli di, non potevano immaginare che il Maestro fosse, in realtà, un bambino. O invece sì. Femminili e istintive, avvolte nei sontuosi maglioni cashmere Malo comprati sulla Quinta Strada newyorkese ed esibiti in via Rovello o alla Scala nei fulgidi anni Ottanta, leggevano in filigrana le debolezze delepico, sempre vestito in nero (perché, diceva lui, ildeve stare nell’ombra) perdonandogliele forse tutte. Andrea Jonasson, la ...