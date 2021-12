Zona gialla: da lunedì Liguria, Marche, Veneto e Trento (Di sabato 18 dicembre 2021) Dal lunedì anche Liguria, Marche, Veneto e Trento passano in Zona gialla. Diventano così sette le regioni italiane che sono in fascia moderata prima delle vacanze natalizie. Secondo i modelli matematici, dopo Natale, dal 27, anche Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna potrebbero finire in giallo. Quali sono le regioni che passano in Zona gialla? Da lunedì 20 Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021) Dalanchepassano in. Diventano così sette le regioni italiane che sono in fascia moderata prima delle vacanze natalizie. Secondo i modelli matematici, dopo Natale, dal 27, anche Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna potrebbero finire in giallo. Quali sono le regioni che passano in? Da20

Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - petergomezblog : Covid, così la zona gialla senza restrizioni non serve a contenere i contagi: lo dimostrano i dati delle regioni ch… - HuffPostItalia : Zaia: 'Anticipare la zona gialla in Veneto un atto dovuto. I No Vax in terapia intensiva sono l'83%' - Luisella49 : RT @alecavo: Zona gialla: per la ristorazione non cambia nulla. - miciomannaro : RT @piccologabri: ????????potevate scegliere fra tampone e vaccino avete scelto il vaccino avrete anche il tampone ?????????? -