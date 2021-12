Zona arancione a Capodanno: nuovi limiti, ecco le due Regioni a rischio (Di sabato 18 dicembre 2021) Gli oltre 28mila contagi toccati ieri a più di un anno dall'ultima volta (era novembre 2020), sono un campanello d'allarme significativo. Al netto di restrizioni e vaccini, le... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 18 dicembre 2021) Gli oltre 28mila contagi toccati ieri a più di un anno dall'ultima volta (era novembre 2020), sono un campanello d'allarme significativo. Al netto di restrizioni e vaccini, le...

Advertising

NicolaPorro : Pensate che per finire in zona arancione gli ospedali dovrebbero essere quasi al collasso? No, vi sbagliate. Legget… - Il_Populista_ : RT @chiaralucetw: Prima #lockdown e #coprifuoco. Poi zona #bianca #gialla #arancione e #rossa. Poi #vaccino una dose, poi due poi #terzados… - itsmeaidaa_ : scappata da ciò per finire a Isola zona arancione ?????? - GianniVezzani1 : RT @chiaralucetw: Prima #lockdown e #coprifuoco. Poi zona #bianca #gialla #arancione e #rossa. Poi #vaccino una dose, poi due poi #terzados… - MariMario1 : RT @chiaralucetw: Prima #lockdown e #coprifuoco. Poi zona #bianca #gialla #arancione e #rossa. Poi #vaccino una dose, poi due poi #terzados… -