Zingaretti ha deciso: mascherine all'aperto a Roma e nel Lazio (Di sabato 18 dicembre 2021) Coi suoi collaboratori, Nicola Zingaretti ha convenuto che si tratta di un misura precauzionale, presa per provare ad anticipare la variante Omicron, proprio sotto le feste. Ci sono state discussioni, ci sono stati consulti coi tecnici. Ma alla fine la decisione è stata presa: nelle prossime ore dalla giunta del Lazio verrà emanata una ordinanza valida su tutto il territorio regionale per introdurre l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. La firma di Zingaretti sul documento arriverà a brevissimo, e la norma entrerà in vigore sicuramente a partire da lunedì, forse già da domani. È una disposizione che prescinde dal cambio di colore, e che per quanto possibile prova a prevenirlo. Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Coi suoi collaboratori, Nicolaha convenuto che si tratta di un misura precauzionale, presa per provare ad anticipare la variante Omicron, proprio sotto le feste. Ci sono state discussioni, ci sono stati consulti coi tecnici. Ma alla fine la decisione è stata presa: nelle prossime ore dalla giunta delverrà emanata una ordinanza valida su tutto il territorio regionale per introdurre l'obbligo di indossare leall'. La firma disul documento arriverà a brevissimo, e la norma entrerà in vigore sicuramente a partire da lunedì, forse già da domani. È una disposizione che prescinde dal cambio di colore, e che per quanto possibile prova a prevenirlo.

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti deciso La Roma pulirà Campo Testaccio Fissata una road map degli interventi dopo un incontro tra il governatore Nicola Zingaretti e il ... Sempre la Roma ha deciso di organizzare una serie di iniziative per rinsaldare il legame storico tra ...

Vaccinare i bambini? "Un dovere, nonostante le paure". I genitori alla prova delle somministrazioni per i figli - Il Il Lazio ha deciso di fare da apripista, anticipando di un giorno l'apertura. Ieri, 100 bambini ... Lo hanno fatto "con il sorriso sulle labbra", ha detto il presidente della regione Nicola Zingaretti , ...

Zingaretti ha deciso: mascherine all'aperto a Roma e nel Lazio Il Foglio Zingaretti ha deciso: mascherine all'aperto a Roma e nel Lazio L'ordinanza sta per essere firmata dal presidente. L'obbligo avrà valore nella capitale e su tutto il territorio regionale, ed entrerà in vigore tra domani e lunedì ...

