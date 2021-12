Zaia: "Zona gialla subito e via ad altre misure". Anche altre regioni cambiano colore da lunedì (Di sabato 18 dicembre 2021) Con il Veneto, Marche, Liguria e Provincia autonomia di Trento. "Il ritorno della mascherina all'aperto non ci sconvolgerà la vita e io ho voluto aggiungere pure altre limitazioni, non previste ma fondamentali" ha spiegato il Governatore Luca Zaia Leggi su rainews (Di sabato 18 dicembre 2021) Con il Veneto, Marche, Liguria e Provincia autonomia di Trento. "Il ritorno della mascherina all'aperto non ci sconvolgerà la vita e io ho voluto aggiungere purelimitazioni, non previste ma fondamentali" ha spiegato il Governatore Luca

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - HuffPostItalia : Zaia: 'Anticipare la zona gialla in Veneto un atto dovuto. I No Vax in terapia intensiva sono l'83%' - Corriere : Veneto, Zaia anticipa la zona gialla: mascherine obbligatorie all’aperto. “Fate test prima di vedere amici” - marcodelucact60 : RT @piccologabri: ????????potevate scegliere fra tampone e vaccino avete scelto il vaccino avrete anche il tampone ?????????? - beacastellari : Veneto zona gialla, ordinanza di Zaia: regole -