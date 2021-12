YouTube Tv perde Espn, fallito l’accordo con Disney (Di sabato 18 dicembre 2021) YouTube TV non è riuscita a raggiungere un accordo con Disney per mantenere più di una dozzina di canali di proprietà della Disney sul servizio di streaming TV in diretta. A partire dal 18 dicembre, le reti popolari tra cui Espn e Abc sono state rimosse dal servizio. È quanto riporta il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Tutte le volte che su YouTube viene contestata, senza motivo, una violazione del copyright La Disney ha dichiarato che dopo le trattative in corso con YouTube TV, “hanno rifiutato di raggiungere un accordo equo con noi in base ai termini e alle condizioni del mercato. Di conseguenza, i loro abbonati hanno perso l’accesso al nostro ineguagliabile portafoglio di reti, tra cui sport e notizie in diretta, oltre a programmi di intrattenimento per bambini, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 dicembre 2021)TV non è riuscita a raggiungere un accordo conper mantenere più di una dozzina di canali di proprietà dellasul servizio di streaming TV in diretta. A partire dal 18 dicembre, le reti popolari tra cuie Abc sono state rimosse dal servizio. È quanto riporta il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Tutte le volte che suviene contestata, senza motivo, una violazione del copyright Laha dichiarato che dopo le trattative in corso conTV, “hanno rifiutato di raggiungere un accordo equo con noi in base ai termini e alle condizioni del mercato. Di conseguenza, i loro abbonati hanno perso l’accesso al nostro ineguagliabile portafoglio di reti, tra cui sport e notizie in diretta, oltre a programmi di intrattenimento per bambini, ...

Advertising

MassoniSerafino : GIANCARLO MAGALLI PERDE ADRIANA VOLPE VINCE - udiconer : RT @bancaditalia: Il cellulare perde inaspettatamente il segnale e rimane non raggiungibile? Attenzione! Potresti essere stato vittima di #… - ConsumForum : RT @ivassocial: Se il tuo smartphone perde inaspettatamente il segnale e rimane non raggiungibile potresti essere vittima di #SimSwap. Scop… - Henri_Filipuzzi : @ChristianTolve @YouTube Piccola riflessione dopo aver visto il video: Chi ha la balistica quando gioca al Milan l… - massimo_camera : RT @ivassocial: Se il tuo smartphone perde inaspettatamente il segnale e rimane non raggiungibile potresti essere vittima di #SimSwap. Scop… -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube perde Il Palazzo del Quirinale è visitabile su Google Arts & Culture ...si tratta? Il Palazzo del Quirinale ne possiede oltre 200! Di sicuro in questo luogo non si perde ... Sono presenti in questo viaggio anche due guide speciali, i creator italiani di YouTube Surry e ...

Facebook Portal+ recensione: potenziale sprecato? ... ma questo modello di Portal perde la facoltà di inclinazione laterale, cioè non si muove a destra ... È possibile usare Netflix, YouTube e qualsiasi altro servizio video, ma si deve passare dal browser ...

YouTube Tv perde Espn, fallito l'accordo con Disney | Giornalettismo Giornalettismo ...si tratta? Il Palazzo del Quirinale ne possiede oltre 200! Di sicuro in questo luogo non si... Sono presenti in questo viaggio anche due guide speciali, i creator italiani diSurry e ...... ma questo modello di Portalla facoltà di inclinazione laterale, cioè non si muove a destra ... È possibile usare Netflix,e qualsiasi altro servizio video, ma si deve passare dal browser ...