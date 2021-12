WWE | Stravolti i piani di Roman Reigns nell’ultimo SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il segmento conclusivo dell’ultimo episodio di, che si è tenuto ieri notte a Chicago, ha creato scalpore. Negli attimi conclusivi dello show blu, il quale ha esibito una t-shirt provocatoria nei confronti dell’idolo di casa CM Punk, ha rotto la sua alleanza con lo ‘Special Council’ Paul Heyman attaccandolo brutalmente. Secondo FightFul Select questi non erano iinizialmente stabiliti per il campione Universale. Quale doveva essere il main event prestabilito? Come ha riportato il noto portale di notizie, il main event per l’episodio di ieri notte sarebbe dovuto essere il match non titolato tra gli Usos e il New Day mentreavrebbe dovuto aprire la puntata con un promo. Isono statia ...