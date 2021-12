WWE: In vendita il nuovo merchandise firmato “Roman Reigns contro CM Punk” (Di sabato 18 dicembre 2021) Roman Reigns ha fatto un commento su CM Punk qualche mese fa e ora sta guadagnando su di esso. La battuta di Reigns ha trovato la maniera giusta per approdare nel merchandising della WWE, perché non possono mai lasciarsi sfuggire l’opportunità di commercializzare qualcosa. La notizia del debutto di Punk in AEW è scoppiata ad agosto. A quel tempo, Ariel Helwani di BT Sport aveva chiesto a Reigns di wrestler come John Cena e CM Punk, che lasciano e poi tornano e ottengono il posto nel main event senza sforzo. Roman ha risposto alla domanda dicendo che tali commenti provengono solo da persone frustrate. The Head of the Table ha inoltre detto che CM Punk non è mai stato nella stessa categoria di Cena o The Rock. Le sue ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 dicembre 2021)ha fatto un commento su CMqualche mese fa e ora sta guadagnando su di esso. La battuta diha trovato la maniera giusta per approdare nel merchandising della WWE, perché non possono mai lasciarsi sfuggire l’opportunità di commercializzare qualcosa. La notizia del debutto diin AEW è scoppiata ad agosto. A quel tempo, Ariel Helwani di BT Sport aveva chiesto adi wrestler come John Cena e CM, che lasciano e poi tornano e ottengono il posto nel main event senza sforzo.ha risposto alla domanda dicendo che tali commenti provengono solo da persone frustrate. The Head of the Table ha inoltre detto che CMnon è mai stato nella stessa categoria di Cena o The Rock. Le sue ...

